Jelisaveta Orašanin već ljubi 11 godina mlađeg kolegu? Zbog ovih slika bruji čaršija o novoj romansi

Glumica Jelisaveta Orašanin navodno je stavila tačku na brak sa Milošem Teodosićem, a kako navodi Blic, već je uplovila u novu romansu i to sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom.

Prema navodima, Jelisaveta i Pavle su u početku navodno želeli da svoju bliskost zadrže daleko od očiju javnosti, ali se sada, kako se tvrdi, više ne kriju.Dodatnu pažnju javnosti izazvala je i fotografija koju je Pavle Mensur nedavno objavio, a na kojoj se vide senke dve osobe koje se ljube. - Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke,