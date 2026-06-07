Kolonama se ne vidi kraj, ovakve gužve se ne pamte: Nezapamćeno veliki odziv Srba za glasanje na izborima na KiM (foto)

Kurir pre 2 sata
Kolonama se ne vidi kraj, ovakve gužve se ne pamte: Nezapamćeno veliki odziv Srba za glasanje na izborima na KiM (foto)

Od ranog jutra formiraju se redovi srpskih glasača ispred biračkih mesta.

Srbi strpljivo čekaju da ostvare svoje pravo i biraju svoje istinske predstavnike u parlamentu u Prištini. Redovi su dugi, a gužve ogromne. Na vanrednim parlamentarnim izborima na KiM do 10 sati glasalo je 2,99 odsto upisanih birača, odnosno 59,153 građana, a najveća izlaunost zabeležena je u srpskim sredinama, podaci su Centralne izborne komisije. Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, u Severnoj Mitrovici izlaznost je 10,67 odsto. U Zvečanu je do zabeležena
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