Oglasio se Irfan Mensur nakon vesti da je njegov sin u vezi s 11 godina starijom Jelisavetom: "On ima..."

Kurir pre 11 sati
Oglasio se Irfan Mensur nakon vesti da je njegov sin u vezi s 11 godina starijom Jelisavetom: "On ima..."

Glumac Irfan Mensur oglasio se nakon što se u javnosti pojavila informacija da je njegov sin Pavle Mensur navodno u vezi sa glumicom Jelisavetom Orašanin.

Jelisaveta je nakon razvoda od proslavljenog košarkaša Miloša Teodosića navodno započela emotivnu vezu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom. Tim povodom sada se oglasio i Pavlov otac, glumac Irfan Mensur, koji je istakao da za ovu priču prvi put čuje od novinara. Irfan Mensur nije želeo da komentariše privatni život svog sina, ali je jasno poručio da Pavle sam donosi svoje odluke i da ima pravo na sopstvene izbore. - Vi ste me obavestili. Prvi put čujem.
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