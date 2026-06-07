"Pala sam i ubila se, vode me do toaleta" Oglasila se Lepa Lukić posle pada u prodavnici, evo kako se oseća

Kurir pre 1 sat  |  Informer
"Pala sam i ubila se, vode me do toaleta" Oglasila se Lepa Lukić posle pada u prodavnici, evo kako se oseća

Kraljica narodne muzika Lepa Lukić doživela je nezgodu kada je, tokom obične kupovine, pala nasred prodavnice i povredila nogu.

Lepa je, kako je Kurir prvi pisao, nakon toga hitno prevezena u Urgentni centar. Vidno potresena i u bolovima, pevačica je do detalja opisala šta se sve desilo. - Trenutno sam kod kuće, snajka me previja. Pala sam i ubila sam se! Nije ništa slomljeno jer ne bih mogla da stanem na nogu. Skakućem i mora neko da me vodi do toaleta - započela je Lepa priču o nesrećnom događaju. - Došla je noćas Hitna pomoć i dali su mi injekcijuu, a sad su me zvali da vide da li sam
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