Pucnjava na čuvenom festivalu, ima ranjenih! Opsadno stanje, stigle jake policijske snage, u toku je akcija hvatanja napadača u Toledu! (foto/video)

Incident se dogodio sinoć, nešto posle 23 časa po lokalnom vremenu, u trenutku kada je policija pomagala posetiocima da se raziđu nakon završetka događaja, piše Skaj njuz.

Prema policijskom izveštaju, deset osoba zadobilo je prostrelne rane, dok su još dve povređene tokom bekstva sa mesta događaja. Starost žrtava kreće se od 16 do 51 godine. Jedna od povređenih osoba nalazi se u kritičnom stanju. Festival Old Vest End jedan je od najvećih u regionu, a ove godine obeležio je svoju 51. godišnjicu. Za sada niko nije uhapšen, a policija je uputila apel javnosti za pomoć u istrazi. - Naši službenici bili su na terenu kako bi pomogli u