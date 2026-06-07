Pucnjava u Izraelu, sumnja se na teroristički napad! Ima mrtvih i ranjenih, hitno se oglasio premijer Netanjahu, ali i Hamas! (foto)

Jedna osoba je ubijena, a pet drugih je ranjeno u mogućem terorističkom napadu u centralnom Izraelu blizu okupirane Zapadne obale u nedelju, saopštile su izraelske službe za hitne slučajeve.

Izraelska policija je saopštila da je osumnjičeni napadač "neutralisan", bez navođenja dodatnih detalja. Policija nije odmah identifikovala napadača. - Velike policijske snage su i dalje na licu mesta i istraga je u toku - dodali su. Izraelska služba hitne pomoći saopštila je da je muškarac (35) preminuo od prostrelnih rana i da je pet osoba ranjeno, uključujući dve teško. Pucnjava se dogodila na tri odvojene lokacije u centralnom Izraelu, blizu grada Kalkilja na