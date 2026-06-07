Uživo izbori na KiM, Leposavić izbio na prvo mesto: Do 13 sati glasalo 34,9 odsto! Rekordna izlaznost u srpskim sredinama, gužve velike (foto/video)

Kurir pre 23 minuta  |  RTS/Kosovo online/Foto:
Uživo izbori na KiM, Leposavić izbio na prvo mesto: Do 13 sati glasalo 34,9 odsto! Rekordna izlaznost u srpskim sredinama…

U Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija održavaju se vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave.

Vanredni parlamentarni izbori su raspisani nakon što poslanici nisu uspeli da u predviđenom roku izaberu novog kosovskog predsednika. Biračka mesta otvaraju se u sedam sati, a biće zatvorena u 19 sati. Pravo glasa na izborima ima 2.092.174 birača. Na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu do 13 sati glasalo je 15,87 odsto birača. Veća izlaznost i dalje se beleži u srpskim sredinama. Prema podacima Centralne izborne komisije najviše birača u srpskim opštinama
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