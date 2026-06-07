Veličanstven prizor, svi kao jedan s trobojkama na glasanje! Prelepe slike iz Kosovskog Pomoravlja: Srbi složno, sa srpskim zastavama pošli na birališta (foto)

Srbi iz Kosovskog Pomoravlja, mesta Gornje Kusce tradicionalno su na glasanje krenuli složno, sa srpskim trobojkama.

To se može videti na fotografijama i ovoga jutra, a gužve se od ranog jutra stvaraju i na samom biračkim mestima koja su otvorena u 7 sati. Već se formiraju redovi birača u srpskim sredinama u Kosovskom Pomoravlju, ali i drugim srpskim sredinama na KiM jer Srbi žele da biraju svoje istinske predstavnike. I Srbi iz obližnjeg Koretišta krenuli su na birališta sa srpskim zastavama. U Koretištu, u Kosovskom pomoravlju, Srbi su u velikom broju i zajedno izašli na