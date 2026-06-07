"Videli smo raspravu sa Penjarojom" Partizan pred ambisom, legendarni as žestoko udario po zvezdama crno-belih!

Partizan se nalazi na ivici ambisa! Crno-beli su poraženi i u drugoj utakmici finalne serije ABA lige, pa Dubai sada vodi sa 2:0 i nalazi se na samo jednu pobedu od osvajanja titule.

Posle novog neuspeha ekipe Đoana Penjaroje, bivši košarkaš i stručni konsultant "Arene Sport", Nikola Lončar, bez ustezanja je analizirao uzroke poraza i ukazao na probleme koji su, po njegovom mišljenju, skupo koštali Partizan. "Bolje u odnosu na prvi meč, ali nedovoljno. Opet se pojavio taj period na kraju treće četvrtine i na početku poslednje. Tada Partizan prosipa sve dobro što je uradio tokom duela. Mislim da može i mora bolje u Beogradu. Pojavio se Bejkon na