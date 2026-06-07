Zverev presrećan nakon istorijske titule: Gubili smo puno puta, bolelo je - ali smo napokon Grend Slem šampioni!

29-godišnji Nemac ruskog porekla prvi put je pre 6 godina bio na korak do ovog ostvarenja uz 2 meč-lopte protiv Tima u Njujorku, a danas je uz tešku muku napokon stigao do najvažnijeg cilja u karijeri.

Četiri sata I 16 minuta teniskog ropca je trebalo izdržati u svakom smislu - gde se Koboli na svom prvencu u finalu dva puta vraćao u rezultatski egal - uglavnom zahvaljujući svojoj srčanosti, ali I nedovoljno fokusiranom tenisu Zvereva, koji posle izgubljenog taj-brejka četvrtog seta kreće da plaši svoje poklonike. Ipak, Italijan ostaje bez energije za rovovsku borbu, i posle zaostatka od 5:1 u konačnom setu konačno polaže reket za… Intonirana je himna zemlje