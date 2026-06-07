Aleksandra Krunić igra za titulu na Rolan Garosu: Sa Anom je na korak do grend slem trofeja

Mondo pre 7 minuta  |  Nemanja Stanojčić
Aleksandra Krunić igra za titulu na Rolan Garosu: Sa Anom je na korak do grend slem trofeja

Aleksandra Krunić želi da osvoji prvi grend slem u karijeri.

Da bi u tome uspela moraće da slavi u finalu Rolan Garosa u tandemu sa Anom Danilinom (Kazahstan). Njih dve kao druge favoritkinje će u meču za pehar da igraju protiv najboljih - Tejlor Taunzend (Amerika) i Katerine Sinijakove (Češka). Zanimljivo je da će to da bude njiohv četvrti međusobni okršaj i da su tri puta Aleksandra i Ana izlazile kao pobednice. Bilo bi lepo da se tako nešto dogodi i ovog puta na stadionu "Filip Šatrije" u meču koji počinje u 11 časova.
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