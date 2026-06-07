"Držali su nas u policiji 12 sati": Džejla Ramović progovorila o privođenju, incident se odigrao u Makedoniji

Mondo pre 5 minuta  |  Dragana Tomašević
"Držali su nas u policiji 12 sati": Džejla Ramović progovorila o privođenju, incident se odigrao u Makedoniji

Pevačica Džejla Ramović nedavno je proživela veoma neprijatno iskustvo nakon nastupa u Severnoj Makedoniji, kada je zajedno sa članovima svog benda završila u policiji.

Iako je poznata po tome što izbegava skandale i retko se nalazi u centru kontroverzi, ovog puta našla se u situaciji koja je privukla veliku pažnju javnosti. Govoreći o događaju, Džejla je potvrdila da su informacije o privođenju bile tačne, ali je naglasila da ni ona ni njen bend nisu snosili odgovornost za nastali problem. Prema njenim rečima, sve je bilo posledica organizacionih propusta i nesporazuma. – Istina je, dogodilo se. Moram priznati da mi je to
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