Irfan Mensur se oglasio zbog veze sina sa 11 godina starijom Jelisavetom Orašanin: Evo šta im je poručio

Glumac Irfan Mensur, otac Pavla Mensura koji je u vezi sa Jelisavetom Orašanin, se oglasio i prokomentarisao njegovu vezu sa 11 godina starijom glumicom. "Vi ste me obavestili.

Prvi put čujem. Nemam šta da komentarišem kad prvi put čujem, u svakom slučaju ja njemu želim sreću, mislim nemam nikakav komentar", rekao je Irfan Mensur. "Njegovi izbori su njegova stvar on ima svoj život pobogu, čovek živi svoj život, pravi svoju karijeru. Ja se tu ne bih petljao nikada", rekao je on, otkrivši da li mu daje bilo kakav savet vezano za posao ili emotivni život. "Ne dajem mu savete. Odlučili smo nas dvojica da se ne savetujemo, možemo samo da