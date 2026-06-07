Jelisaveta Orašanin u vezi sa 11 godina mlađim Pavlom Mensurom: Jedna fotografija otkrila strogo čuvanu tajnu

Jelisaveta Orašanin započela je ljubavnu vezu sa 11 godina mlađim kolegom, saznaje Blic.

Nakon razvoda od košarkaša Miloša Teodosića sa kojim ima dvoje dece, glumica je ponovo srećna u ljubavi. Pavle Mensur je nedavno objavio i fotografiju kako se ljube, a iako je slikao senke može se prepoznati o kome je reč. Izvor blizak paru je otkrio detalje ove romanse i otkrio da,iako su u početku krili da su zajedno, Jelisaveta i Pavle sada ponosno zaljubljeno šetaju ulicama Beograda. "Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su