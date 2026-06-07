Letonija je šampion sveta u basketu: Srušila Srbiju u drami, pa prvi put uzela zlato

Mondo pre 3 sata  |  Milutin Vujičić
Letonija je šampion sveta u basketu: Srušila Srbiju u drami, pa prvi put uzela zlato

Letonija je osvojila FIBA Svetsko prvenstvo u basketu 3x3 u Varšavi.

Reprezentacija koja je danas popodne uspela da pobedi Srbiju u dramatičnoj završnici posle produžetka (20:19), uspela je na kraju da dođe i do trofeja u prestonici Poljske u sjajnom finalu protiv Nemačke. Letonija je bila daleko bolji rival u meču za zlatnu medalju i slavila je 20:15, tako da je prvi put u istoriji osvojila svetsko zlato koje joj je izmicalo prethodnih godina. Olimpijski šampion iz Tokija sada ima po zlatnu medalju na svim najvećim turnirima.
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