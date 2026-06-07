Partizan već završio pojačanje za sledeću sezonu: Nikola ponovo oblači crno-beli dres

Nikola Tanasković (28) se vraća u Partizan. Svi detalji su utanačeni i od naredne sezone ponovo će nositi crno-beli dres piše " Mozzart sport". "Dugo se spekulisalo da je sve dogovoreno između Tanaskovića i kluba iz Humske, ali je sada potvrđeno da je dogovoren povratak", stoji u tekstu. Tanasković je postao i kapiten Podgoričana i epizodu u Crnoj Gori završio je titulom. Pokriva pozicije krilnog centra i centra i karijeru je počeo upravo u Partizanu, uz pozajmice