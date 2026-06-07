Partizan već završio pojačanje za sledeću sezonu: Nikola ponovo oblači crno-beli dres

Mondo pre 4 sati  |  Nemanja Stanojčić
Partizan već završio pojačanje za sledeću sezonu: Nikola ponovo oblači crno-beli dres
Nikola Tanasković (28) se vraća u Partizan. Svi detalji su utanačeni i od naredne sezone ponovo će nositi crno-beli dres piše " Mozzart sport". "Dugo se spekulisalo da je sve dogovoreno između Tanaskovića i kluba iz Humske, ali je sada potvrđeno da je dogovoren povratak", stoji u tekstu. Tanasković je postao i kapiten Podgoričana i epizodu u Crnoj Gori završio je titulom. Pokriva pozicije krilnog centra i centra i karijeru je počeo upravo u Partizanu, uz pozajmice
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Partizan dovodi brutalnog igrača: Stiže nekadašnji NBA centar! Mnogi su ga već zaboravili!

Partizan dovodi brutalnog igrača: Stiže nekadašnji NBA centar! Mnogi su ga već zaboravili!

Večernje novosti pre 1 sat
Ekskluzivno! Partizan želi bivšeg NBA centra - zaboravljeni američki dragulj!

Ekskluzivno! Partizan želi bivšeg NBA centra - zaboravljeni američki dragulj!

Kurir pre 3 sata
Partizan pravi moćan tim! Penjaroja doveo prvo pojačanje!

Partizan pravi moćan tim! Penjaroja doveo prvo pojačanje!

Večernje novosti pre 4 sati
Pojačanje za evropsku Vojvodinu, Stefan Mitrović stiže na Karađorđe!

Pojačanje za evropsku Vojvodinu, Stefan Mitrović stiže na Karađorđe!

Sportske.net pre 6 sati
Bomba u Humskoj! Partizan vraća svoje dete - reprezentativac Srbije ponovo oblači crno-beli dres!

Bomba u Humskoj! Partizan vraća svoje dete - reprezentativac Srbije ponovo oblači crno-beli dres!

Kurir pre 6 sati
Partizan vraća svoje dete kući: Crno-beli završili prvo pojačanje za narednu sezonu

Partizan vraća svoje dete kući: Crno-beli završili prvo pojačanje za narednu sezonu

Nova pre 6 sati
Kakvo pojačanje Vojvodine! Dres „stare dame“ oblači Stefan Mitrović

Kakvo pojačanje Vojvodine! Dres „stare dame“ oblači Stefan Mitrović

Dnevnik pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanCrna Gora

Sport, najnovije vesti »

Fudbaleri Irana stigli u Meksiko, deo delegacije i dalje bez viza

Fudbaleri Irana stigli u Meksiko, deo delegacije i dalje bez viza

Danas pre 34 minuta
Drama nije izostala: Aleksander Zverev je grend slem šampion

Drama nije izostala: Aleksander Zverev je grend slem šampion

Danas pre 9 minuta
Basketaši Srbije ispustili prednost: Letonija nakon produžetka odlazi u finale Svetskog prvenstva

Basketaši Srbije ispustili prednost: Letonija nakon produžetka odlazi u finale Svetskog prvenstva

Danas pre 1 sat
Finale Rolan Garosa – Zverev sve bliži tituli

Finale Rolan Garosa – Zverev sve bliži tituli

RTS pre 24 minuta
Jedan šut odlučio polufinale - Srbija izgubila od Letonije

Jedan šut odlučio polufinale - Srbija izgubila od Letonije

RTV pre 24 minuta