Pre Jelisavete, Pavle Mensur je bio veren: Koleginicu voleo 2 godine, a poznata pevačica zatrudnela nakon raskida

Mondo pre 4 sati  |  Marina Cvetković
Pre Jelisavete, Pavle Mensur je bio veren: Koleginicu voleo 2 godine, a poznata pevačica zatrudnela nakon raskida

Mladi, talentovani i harizmatični glumac Pavle Mensur (26), već godinama važi za jednog od najtraženijih glumaca nove generacije, ali i za momka za kojim uzdiše nežniji pol širom regiona.

I dok na ekranu bez greške niže uloge, njegov privatan život podjednako intrigira javnost, a posebno nako vesti koja eksplidrala u javnosti da je navodno uplovio u vezu sa Jelisavetom Orašanin (37). Ove slike su ih otkrile: Nasledio je talenat od poznatih roditelja, ali je šarmom i autentičnošću izgradio sopstveno ime na javnoj sceni. Pavle je često bio u centru medijske pažnje zbog svojih veza sa poznatim lepoticama, iako o tome nikada nije govorio javno. Pavle
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