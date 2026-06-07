Putin uskoro dolazi na Balkan? Otkriven razlog posete ruskog predsednika

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da se očekuje dolazak ruskog predsednika Vladimira Putinau Banjaluku povodom otvaranja rusko-srpskog hrama. “Potvrdio sam ono što smo se prethodno dogovorili.

Čekaćemo, kad god to bude moguće. Kad god bude u mogućnosti, uradićemo to”, rekao je Dodik. Dodik je podsetio da je ove godine već boravio u Rusiji povodom Dana pobede 9. maja, kao i da je 28. maja učestvovao na Međunarodnom forumu o bezbednosti u Podmoskovlju i najavio da će krajem septembra ponovo posetiti Moskvu. "Bio sam 9. maja, bio sam 28. maja, danas sam ovde i ponovo ću doći. Jedino što je sigurno jeste da ću 25. septembra biti u Moskvi", rekao je