Putin uskoro dolazi na Balkan? Otkriven razlog posete ruskog predsednika

Mondo pre 1 sat  |  Marina Letić
Putin uskoro dolazi na Balkan? Otkriven razlog posete ruskog predsednika

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da se očekuje dolazak ruskog predsednika Vladimira Putinau Banjaluku povodom otvaranja rusko-srpskog hrama. “Potvrdio sam ono što smo se prethodno dogovorili.

Čekaćemo, kad god to bude moguće. Kad god bude u mogućnosti, uradićemo to”, rekao je Dodik. Dodik je podsetio da je ove godine već boravio u Rusiji povodom Dana pobede 9. maja, kao i da je 28. maja učestvovao na Međunarodnom forumu o bezbednosti u Podmoskovlju i najavio da će krajem septembra ponovo posetiti Moskvu. "Bio sam 9. maja, bio sam 28. maja, danas sam ovde i ponovo ću doći. Jedino što je sigurno jeste da ću 25. septembra biti u Moskvi", rekao je
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