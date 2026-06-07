Saša Zverev prvi put u karijeri osvojio grend slem!

Uz ime Saše Zvereva od danas se više neće koristiti opis "najbolji teniser koji nikada nije osvojio grend slem".

Prvi put u svojoj profesionalnoj karijeri, Zverev je podigao grend slem pehar i to na Rolan Garosu pošto je posle velike drame pobedio Flavija Kobolija u pet setova. Na kraju je bilo 6:1, 4:6, 6:4, 7:6, 6:1 za Zvereva. Ovo je bilo inače peto grend slem finale za Zvereva, igrao je i 11 puta u polufinalima "mejdžora" i nikada do sada nije uspevao da podigne jedan od četiri najvažnija trofeja, sve do ovogodišnjeg turnira u Parizu na kome smo videli zaista čudne