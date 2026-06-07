(Uživo) Parlamentarni izbori na Kosovu: Veliki odziv Srba, sa zastavama krenuli na birališta

Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu su raspisani nakon što poslanici nisu uspeli da u predviđenom roku izaberu novog kosovskog predsednika.

Biračka mesta su otvorena u sedam sati, a biće zatvorena u 19 sati. Pravo glasa na izborima ima 2.092.174 birača. Na izborima učestvuje ukupno 21 politički subjekat - tri koalicije, 17 političkih stranaka i jedan nezavisan kandidat. Centralna izborna komisija utvrdila je redosled političkih subjekata, pa će se danas na glasačkim listićima naći PSA, Nova demokratska inicijativa Kosova IRDK, Demokratski savez Kosova, Jedinstvena goranska partija, Socijaldemokratska