Uživo, Srbija - Francuska: "Orlovi" igraju za treće mesto

Mondo pre 0 minuta  |  Jelena Bijeljić
Uživo, Srbija - Francuska: "Orlovi" igraju za treće mesto

Basketaši Srbije od 20.05 igraju za treće mesto na Svetskom prvenstu u Varšavi.

Rival im je selekcija Francuske koja je polufinalu poražena od Nemačke. "Orlovi" su posle velike drame i produžetka u polufinalu poklekli protiv raspoloženih Letonaca. Tako smo ostali bez šanse da se okitimo rekordnim sedmim zlatom... Holanđanke su razbile Azerbejdžan sa 21:14 i osvojile treće mesto! Nemci i Francuzi su takođe odigrali jako dramatičan meč u polufinalu, ali su "trikolori" pali posle drame 19:18. Zajedno ćemo pratiti meč za treće mesto na Svetskom
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