Završeni vanredni parlamentarni izbori na tzv. Kosovu: Srpska lista osvojila 10 mandata, iza rešetaka dvojica Srba

Mondo pre 1 dan  |  Jovana Radovanović
Završeni vanredni parlamentarni izbori na tzv. Kosovu: Srpska lista osvojila 10 mandata, iza rešetaka dvojica Srba

Danas su održani vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji.

Sva birališta su bila otvorena od 7 do 19 časova i učestvovao je ukupno 21 politički subjekat na ovim izborima. Skuoština takozvanog Kosova ima 120 poslaničkih mesta. Albanske partije bile su u trci za 10 mesta, dok je 10 mesta bilo rezervisano za srpsku zajednicu i 10 za predstavnike drugih nacionalnih manjina. Srpska lista osvojila je svih 10 mandata. Saopštili su iz Srpske liste da su ostvarili bolji rezultat nego na prethodnim izborima koji su održani u
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