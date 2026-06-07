Istraživanje: Snaga stiska mnogo govori o tome koliko biste mogli da živite

Ako pratite kanale o zdravlju i blagostanju na društvenim mrežama, možda ste naišli na tvrdnju da vaša snaga stiska - odnosno koliko snažno možete da stisnete nešto rukama – može da predvidi koliko dugo ćete živeti.

To zvuči malo nerealno, ali nauka podržava takvu povezanost. Ali kako influenseri iz oblasti zdravlja pokušavaju da unovče ovu vezu, ono što je počelo kao nešto zasnovano na naučnim dokazima počinje da se razvlači. Sada neki influenseri tvrde da samo jačanje snage stiska može da vam pomogne da živite duže. I nisu u pitanju samo influenseri na društvenim mrežama, piše Science alert. Tradicionalni mediji često slede slične obrasce, zanemarujući složenost i nijanse