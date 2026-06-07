"U biračkom spisku 'glasala' koleginica koja je godinama u Irskoj": Sumnje na neregularnosti na izborima za Komoru medicinskih sestara i tehničara

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
"U biračkom spisku 'glasala' koleginica koja je godinama u Irskoj": Sumnje na neregularnosti na izborima za Komoru medicinskih…

Izbori za članove Komore medicinskih sestara i tehničara održavaju se danas, 7. juna.

Glasanje je trajalo do 19 časova, međutim oni koji su danas glasali i glasanje prate, sumnjaju na izborne nepravilnosti Somboru i Novom Sadu. Kako je za N1 rekao medicinski tehničar Duško Savić, prvi problem nastao je time što je Kula izostavljena sa liste biračkih mesta. "Naše kolege iz Kule morale su na glasanje u Apatin, što nije jednostavno, jer je jedan deonica puta zatvorena. Sticajem okolnosti, Kula ima dva nezavisna predstavnika na ovim izborima i ti ljudi
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