Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu, do 10 sati glasalo 59.619 birača

N1 Info pre 19 minuta  |  FoNet
Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu, do 10 sati glasalo 59.619 birača

Vanredni parlamentarni izbori održavaju se danas na Kosovu, a biračka mesta otvorena su u sedam, a do 19 časova na njima pravo glasa ima nešto više od dva miliona građana.

Centralna izborna komisija (CIK) Kosova objavila je da je na vanrednim parlamentarnim izborima danas do 10 sati, na osnovu podataka sa 97,4 odsto biračkih mesta, glasalo 3,04 odsto registrovanih birača, odnosno 59.619. To je nešto malo više u odnosu na broj građana koji je u isto vreme glasao na prethodnim vanrednim parlamentarnim izborima u decembru prošle godine (2,68 odsto), pokazuju podaci CIK. Prema navodima lokalnih medija, otvaranje biračkih mesta proteklo
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