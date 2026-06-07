Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu: Najveća izlaznost u Leposaviću, građanima se obratili Elek i Kurti (VIDEO)

Vanredni parlamentarni izbori održavaju se danas na Kosovu, a biračka mesta otvorena su u sedam, a do 19 časova na njima pravo glasa ima nešto više od dva miliona građana.

Prema podacima Centralne izborne komisije, do 13.34 časova najveća izlaznost zabeležena je u Leposaviću, gde je glasalo 4.549 od ukupno 12.671 birača, odnosno 35,90 odsto. Slede Zvečan sa 34,51 odsto (2.408 birača) i Ranilug sa 34,36 odsto (1.681 birač). U Gračanici je glasalo 7.062 birača, odnosno 29,46 odsto, dok je u Novom Brdu izlaznost 27,56 odsto. U Severnoj Mitrovici glasalo je 4.696 birača ili 26,68 odsto od ukupnog broja upisanih. U Zubinom Potoku