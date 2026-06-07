Počelo glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu

Nedeljnik pre 1 sat
Počelo glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu
Na Kosovu, glasanjem predsednika Centralne izborne komisije (CIK) Krešnika Radonjićija, tačno u sedam časova na glasačkom mestu u školi „Prizrenska liga“ u Peći, počelo je glasanje vanrednih parlamentarnih izbora.Na prvoj konferenciji za novinare portparol CIK-a Valjmir Eljezi saopštio je da je otvoreno svih 949 biračkih centara, sa ukupno 2.550 biračkih mesta i da se proces glasanja normalno odvija. Broj građana Kosova sa pravom glasa u ovom izbornom procesu je
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