Počelo glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu

Na Kosovu, glasanjem predsednika Centralne izborne komisije (CIK) Krešnika Radonjićija, tačno u sedam časova na glasačkom mestu u školi „Prizrenska liga“ u Peći, počelo je glasanje vanrednih parlamentarnih izbora.Na prvoj konferenciji za novinare portparol CIK-a Valjmir Eljezi saopštio je da je otvoreno svih 949 biračkih centara, sa ukupno 2.550 biračkih mesta i da se proces glasanja normalno odvija. Broj građana Kosova sa pravom glasa u ovom izbornom procesu je