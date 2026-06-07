Pogođena 2 naftna postrojenja na poluostrvu Krim

Ukrajinske snage za specijalne operacije (SSO) saopštile su da su tokom noći, koristeći dronove srednjeg dometa, napale dva skladište goriva na crnomorskom poluostrvu Krim, koji je pripojila Rusija.

Prvo skladište sadrži devet rezervoara kapaciteta od 700 do 3.000 kubnih metara, a drugo sedam rezervoara kapaciteta od 10.000 do 20.000 kubnih metara, naveli su na Telegramu. „Napadi na neprijateljsku naftnu infrastrukturu slabe njegove ekonomske i logističke mogućnosti. Specijalne snage nastavljaju svoje asimetrične operacije kako bi ga strateški lišile mogućnosti da vodi rat protiv Ukrajine“, naglasile su ukrajinske snage. Na prvoj lokaciji je izbio požar, ali