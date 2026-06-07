Đilas: SSP na izbore ide u proevropskoj koaliciji, posle moguća saradnja samo sa studentskom listom

Newsmax Balkans pre 5 sati
Đilas: SSP na izbore ide u proevropskoj koaliciji, posle moguća saradnja samo sa studentskom listom

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas saopštio je da je najbolji način izlaska te partije na izbore u proevropskoj koaliciji sa strankama koje "dele viziju i ideju da je Srbiji mesto u Evropi".

"Mi na izbore idemo sa jasnom idejom proevropske opozicione koalicije", rekao je Đilas na otvorenom delu sednice Predsedništva SSP. Prema njegovim rečima, nakon izbora ta koalicija može da sarađuje samo sa studentskom listom i dodao da nikakva saradnja sa Srpskom naprednom strankom (SNS) i Socijalističkom partijom Srbije (SPS) nije moguća. "Kada smo govorili o izborima uvek smo rekli isto - izabraćemo način izlaska na izbore koji će najviše pomoći smeni Aleksandra
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