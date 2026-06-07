Teroristički napad u Izraelu, blokirana palestinska sela: Napadač ubijen, pet osoba povređeno

Newsmax Balkans pre 4 sati
Teroristički napad u Izraelu, blokirana palestinska sela: Napadač ubijen, pet osoba povređeno

Jedna osoba je poginula, a najmanje pet je povređeno u terorističkom napadu u Izraelu koji se dogodio u oblasti Kohav Jair, blizu Kalkilje, a potom se proširio na područja Cur Jicak, Cur Natan i Selait, saopštile su tamošnje vlasti.

Prema navodima hitne službe Magen David Adom, muškarac star oko 35 godina proglašen je mrtvim na licu mesta, dok su dve osobe teško, a tri lakše povređene, preneo je The Jerusalem post. Izraelska policija je saopštila da je jedan od napadača, izraelski Arapin iz Tajibea, ubijen tokom intervencije. Bezbednosne snage, zajedno sa vojskom i službom bezbednosti Šin Bet, tragaju za drugim osumnjičenim. Policija je pronašla i vozilo za koje se veruje da su ga koristili
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