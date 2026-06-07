Dodik: Očekuje se dolazak Putina u Banjaluku povodom otvaranja rusko-srpskog hrama

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Dodik: Očekuje se dolazak Putina u Banjaluku povodom otvaranja rusko-srpskog hrama

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da se očekuje dolazak ruskog predsednika Vladimira Putina u Banjaluku povodom otvaranja rusko-srpskog hrama. "Potvrdio sam ono što smo se prethodno dogovorili.

Čekaćemo, kad god to bude moguće. Kad god bude u mogućnosti, uradićemo to", rekao je Milorad Dodik na marginama Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma. On je podsetio da je ove godine već boravio u Rusiji povodom Dana pobede 9. maja, kao i da je 28. maja učestvovao na Međunarodnom forumu o bezbednosti u Podmoskovlju i najavio da će krajem septembra ponovo posetiti Moskvu, prenosi Sputnjik. "Bio sam 9. maja, bio sam 28. maja, danas sam ovde i ponovo ću doći.
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