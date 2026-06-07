Najmanje 12 ranjenih u pucnjavi na festivalu u Ohaju, napadači u bekstvu

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Najmanje 12 ranjenih u pucnjavi na festivalu u Ohaju, napadači u bekstvu

Najmanje 12 osoba je ranjeno u pucnjavi koja je izbila u blizini letnjeg festivala Old Vest End u Toledu, u američkoj saveznoj državi Ohajo, a osumnjičeni napadači su i dalje u bekstvu, saopštili su lokalni zvaničnici.

Prema navodima policije, pucnjava je počela nešto posle 17.30 časova po lokalnom vremenu, a u incidentu su učestvovala najmanje dva naoružana lica koja su, kako se pretpostavlja, pucala jedno na drugo, preneo je NBC. Zamenik šefa policije Toleda Džozef Hefernan rekao je da su dve osobe u kritičnom stanju. Među povređenima su osobe stare između 14 i 60 godina, dok je većina žrtava u ranim dvadesetim godinama života. U trenutku pucnjave na festivalu se nalazilo
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