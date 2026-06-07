Posle promenljivog perioda stiže preokret: Evo kakvo vreme nas očekuje narednih dana

Vreme u Srbiji će sutra ujutru na jugozapadu zemlje biti oblačno, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab vetar promenljivih pravaca. Na planinama na jugu i jugozapadu se popodne očekuje kratkotrajna kiša. Najniža temperatura biće od 12 do 18, a najviša dnevna od 28 do 31 stepena. Vreme u Beogradu će sutra ujutru biti pretežno sunčano i toplo, sa slabim vetrom promenljivih pravaca. Najniža temperatura biće od 16 do 18, a najviša oko 31 stepena. Tokom sledeće nedelje, u utorak i sredu se tokom prvog dela dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, sa