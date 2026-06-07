Ukrajinske snage: Napadnuto naftno skladište i terminal na Krimu

Ukrajinske snage izvele su danas napad na naftno skladište i naftni terminal Semikolodezjanska na Krimu, saopštila je ukrajinska vojska.

Kako se navodi u objavi na Fejsbuku, naftno skladište Semikolodezjanska u selu Jedi-Kuju nalazi se otprilike 200 kilometara od linije borbenog kontakta, a ruska vojska ga koristi kao pretovarnu tačku za skladištenje i transport lož ulja, dizel goriva i bitumena. U saopštenju se navodi da skladište ima devet rezervoara kapaciteta od 700 do 3.000 kubnih metara, a tu se tankeri utovaruju i transportuju kroz Krim i druge teritorije Ukrajine za potrebe ruskih trupa,