uživo Iran tvrdi da nema primirja sa SAD: Moguć novi rat, oboreni dronovi kod Ormuskog moreuza

NIN pre 1 sat
uživo Iran tvrdi da nema primirja sa SAD: Moguć novi rat, oboreni dronovi kod Ormuskog moreuza

Situacija na Bliskom istoku ostaje napeta uprkos formalnom primirju.

Iran je danas pozvao Ujedinjene nacije da preduzmu mere zbog, kako tvrdi Teheran, američkog kršenja dogovorenog prekida vatre nakon najnovijeg incidenta u Ormuskom moreuzu. Istovremeno, američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da su njene snage oborile dve iranske bespilotne letelice za koje je ocenila da predstavljaju pretnju međunarodnoj plovidbi. Diplomatske aktivnosti se paralelno intenziviraju. Načelnik libanske vojske Rudolf Hajkal doputovao je u
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