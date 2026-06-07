Cela Srbija će biti uz TV ekrane: Krunić se bori za jedinu grend slem titulu koja nam fali, prvi put od početka turnira možete da je gledate

Nova pre 6 minuta
Cela Srbija će biti uz TV ekrane: Krunić se bori za jedinu grend slem titulu koja nam fali, prvi put od početka turnira možete…

Srpska teniserka, Aleksandra Krunić, boriće se za titulu na Rolan Garosu u dubl konkurenciji, a TV prenos ćete moći da pratite na kanalu Eurosport 1.

Krunić će, zajedno sa Kazahstankom Anom Danilinom, igrati protiv Čehinje Katerine Siniakove i Amerikanke Tejlor Tauzend u nedelju od 11 časova, a čitava Srbija će biti uz TV ekrane. Prvi put od početka turnira možete da je gledate. Pokušaće Aleksandra Krunić da donese Srbiji jedinu grend slem titulu koja joj još fali - onu u ženskom dublu. Naravno, Srbija ima titule u muškom singlu, zahvaljujući Novaku Đokoviću, kao i u ženskom singlu, konkurenciji gde je pehar
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