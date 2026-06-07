Cela Srbija će biti uz TV ekrane: Krunić se bori za jedinu grend slem titulu koja nam fali, prvi put od početka turnira možete da je gledate

Srpska teniserka, Aleksandra Krunić, boriće se za titulu na Rolan Garosu u dubl konkurenciji, a TV prenos ćete moći da pratite na kanalu Eurosport 1.

Krunić će, zajedno sa Kazahstankom Anom Danilinom, igrati protiv Čehinje Katerine Siniakove i Amerikanke Tejlor Tauzend u nedelju od 11 časova, a čitava Srbija će biti uz TV ekrane. Prvi put od početka turnira možete da je gledate. Pokušaće Aleksandra Krunić da donese Srbiji jedinu grend slem titulu koja joj još fali - onu u ženskom dublu. Naravno, Srbija ima titule u muškom singlu, zahvaljujući Novaku Đokoviću, kao i u ženskom singlu, konkurenciji gde je pehar