Đilas otkrio s kim SSP izlazi na izbore: Koalicija sa proevropskim strankama, zainteresovani za saradnju sa studentskom listom

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas kazao je da će SSP izaći u koaliciji sa proevropskim strankama, rekavši da je već bilo razgovora, i da će se nastaviti. Dodao je da u proevropske stranke ubraja SRCE, PSG, NPS, Ekološki ustanak.

Istakao je da u toj proevropskoj koaliciji vidi i pokrete, poput Solidarnosti Gorana Ješića, ali i pojedince koji se čitav život bore za to da Srbija bude uređena zemlja, "koji shvataju da promena vlasti u Srbiji nije samo zamena (Aleksandra) Vučića ljudima koji će slično ili isto da misle, a ne znam možda malo drugačije da rade, nego da su to ljudi koji zaista shvataju da promena ovde sistema znači da se svi menjamo i mi sami moramo da se menjamo". "Koalicije se