"Neka strana mora da pati": Jelisaveta Orašanin je samo jednom govorila o braku sa Teodosićem

Glumica Jelisaveta Orašanin ponovo je u centru pažnje javnosti nakon navoda da se razvela od Miloša Teodosića.

Javnost bruji o romansi glumice sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom. Iako su Jelisaveta i Teodosić godinama važili za jedan od najzanimljivijih domaćih parova, njihova privatnost uglavnom je bila daleko od kamera. Zbog toga se sada ponovo prepričavaju njene ranije izjave o braku, svakodnevici i balansu između porodice i posla. Zbog Teodosićeve karijere Jelisaveta je deo bračnog života provela van Srbije. Živela je u Americi i Italiji, dok je njen suprug