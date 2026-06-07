Partizan vraća svoje dete kući: Crno-beli završili prvo pojačanje za narednu sezonu

Nova pre 5 sati
Partizan vraća svoje dete kući: Crno-beli završili prvo pojačanje za narednu sezonu

Košarkaški klub Partizan zvanično je započeo veliko renoviranje tima za narednu takmičarsku godinu.

Nakon sezone u kojoj crno-beli nisu uspeli da se domognu plasmana u plej-of Evrolige, uprava kluba je kao primarni cilj postavila povratak u samu završnicu elitnog takmičenja, a prvo pojačanje u letnjem prelaznom roku je već obezbeđeno. Na radost navijača, u Beograd se vraća Nikola Tanasković, koji je dogovorio raskid saradnje sa podgoričkom Budućnošću. Kako je potvrđeno portalu Mozzart Sport, krilni centar će ponovo obući crno-beli dres kluba u kojem je načinio
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