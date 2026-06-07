Pronađeno oružje u napuštenoj kući u Zubinom Potoku

Oružje, municija i vojna uniforma sa srpskim amblemom pronađeni su u nenaseljenoj kući u selu Mala Jabuka u opštini Zubin Potok, saopštila je danas Kosovska policija, prenosi KoSSev.

Prema navodima policije, ti predmeti pronađeni su danas, nakon informacije da se u nenaseljenoj kući nalazi oružje. Pronađena je puška AK-47, kao i dva prazna okvira za AK-47, 422 metka kalibra 7,62 mm, 13 metaka nepoznatog kalibra, jedan metak kalibra 9x19 mm, dva bacača granata (trombona) i jedna vojna uniforma sa srpskim amblemom, navela je policija. Policija je saopštila da nema uhapšenih, a istraga je u toku.