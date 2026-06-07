Prvo 32 stepena, pa pljuskovi sa grmljavinom: Evo kad u Srbiju stiže novi pad temperature

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Prvo 32 stepena, pa pljuskovi sa grmljavinom: Evo kad u Srbiju stiže novi pad temperature

Promenljivo vreme je pred nama.

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će danas na severu biti pretežno sunčano. U ostalim krajevima promenlјivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili plјuskom sa grmlјavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najviša temperatura od 26 do 30 °C. Narednih dana promenlјivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, kao i kratkotrajne kiše ili plјuska sa grmlјavinom, javlja RHMZ. „Do srede (do 10. 6.) u većem delu zemlјe pretežno sunčano i toplo sa
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