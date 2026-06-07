Srpska lista proglasila pobedu: Osvojili smo 10 mandata u srpskim sredinama

Srpska lista proglasila je pobedu u srpskim sredinama na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu.

Na konferenciji za medije u sedištu te stranke u Severnoj Mitrovici, predsednik SL, Zlatan Elek, rekao je da su ostvarili fantastičan rezultat. "Srpska lista je uspela da osvoji više od 42.000 glasova.Ovo su glasovi iz srpskih sredina", rekao je Elek. Na pitanje novinara da precizira da li su osvojili svih 10 mandata, Elek je naveo da je to slučaj u srpskim sredinama, ali da taj rezultat nije konačan jer još uvek pristižu rezultati iz većinski albanskih sredina. On