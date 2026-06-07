Velika borba u drugom setu, Koboli se vratio, Zverev ne uspeva da slomi rivala

Nova pre 20 minuta
Velika borba u drugom setu, Koboli se vratio, Zverev ne uspeva da slomi rivala

Flavio Koboli i Aleksander Zverev odmeriće snage u finalu Rolan Garosa, a dešavanja sa terena Filip Šatrije možete da ispratite u blogu uživo na Nova.rs.

Ni jedan ni drugi nisu dosad osvojili ne Rolan Garos, već titulu na grend slemu u karijeri. Zverev je treći teniser sveta, dok Koboli zauzima 10. mesto. U prvom je Zverev bio dominantan, u drugom Koboli uspeva da zadrži priključak. Na dva gema koje je Zverev dobio sa nulom, Koboli je odgovorio svojim sigurnim servisom, sprečio je Zvereva da se odlepi na samom početku. Fantastičan gem Nemca, nije dopustio poen Koboliju - pokazuje nadmoć nad Italijanom, pitanje je da
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