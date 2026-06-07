Irak na 72 sata zatvorio vazdušni prostor

Politika pre 2 sata
Irak na 72 sata zatvorio vazdušni prostor

Iran je večeras u dva navrata lansirao balističke rakete na Izrael

Irak je privremeno zatvorio svoj vazdušni prostor i obustavio vazdušni saobraćaj iz razloga bezbednosti, nakon što je Iran večeras lansirao rakete na Izrael, saopštili su zvaničnici iračkog civilnog vazduhoplovstva. Zvaničnici su za Rojters izjavili da će irački vazdušni prostor ostati zatvoren 72 sata. Iran je večeras u dva navrata lansirao balističke rakete na Izrael, navodeći da je to upozorenje zbog izraelskog napada na južno predgrađe Bejruta. Iranski Korpus
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