Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 8. do 14. juna)

Narednih dana u Srbiji će biti promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala kao i kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Do srede, 10. juna, u većem delu zemlje biće pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 32 stepena, a samo u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U Kragujevcu i Šumadiji u ponedeljak i utarak će biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 u ponedelja, do 31 stepan u utorak. U sredu i četvrtak, 10. i 11. juna, vreme će biti promenljivo oblačno i