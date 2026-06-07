Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 8. do 14. juna)

Pressek pre 2 sata  |  pressek, foto: M.O.
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 8. do 14. juna)

Narednih dana u Srbiji će biti promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala kao i kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Do srede, 10. juna, u većem delu zemlje biće pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 32 stepena, a samo u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U Kragujevcu i Šumadiji u ponedeljak i utarak će biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 u ponedelja, do 31 stepan u utorak. U sredu i četvrtak, 10. i 11. juna, vreme će biti promenljivo oblačno i
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