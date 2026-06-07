Kamere beleže i prolazak kroz žuto svetlo: Evo kolike su kazne

Na brojnim putevima širom Srbije postavljene su kamere koje snimaju razne saobraćajne prekršaje, a jedan od njih je i prolazak kroz crveno svetlo.

Brojni vozači se pitaju, da li one registruju i prolazak kroz žuto i da li se u tom slučaju piše kazna. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) su za Euronews Srbija naveli da je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisano da je prolazak na žuto svetlo zabranjen, osim u slučaju kada vozilo ne može bezbedno da se zaustavi ispred navedenog znaka. Naveli su da je za prvih pet meseci 2026. godine evidentirano 3.745 prekršaja nepostupanja po svetlosnom