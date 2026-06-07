Kamioni čekaju na Batrovcima i Šidu, putnički saobraćaj bez gužvi

Radio 021 pre 45 minuta  |  021.rs
Kamioni čekaju na Batrovcima i Šidu, putnički saobraćaj bez gužvi

Promenljivo vreme može da uspori saobraćaj i dovede do gužvi na putevima, koje se posebno očekuju u popodnevnim časovima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim rampama širom Srbije trenutno nema zadržavanja. Ni na graničnim prelazima za putnička vozila jutros nema dužih čekanja. Za kamione je situacija drugačija - na izlazu iz zemlje zadržavanja su oko dva sata na Batrovcima i oko četiri sata na Šidu. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
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