Kamioni čekaju na Batrovcima i Šidu, putnički saobraćaj bez gužvi

Promenljivo vreme može da uspori saobraćaj i dovede do gužvi na putevima, koje se posebno očekuju u popodnevnim časovima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim rampama širom Srbije trenutno nema zadržavanja. Ni na graničnim prelazima za putnička vozila jutros nema dužih čekanja. Za kamione je situacija drugačija - na izlazu iz zemlje zadržavanja su oko dva sata na Batrovcima i oko četiri sata na Šidu. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.