Kompanija "EXPO 2027" raspisao tender za izložbene paviljone

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Kompanija "EXPO 2027" raspisao tender za izložbene paviljone

Kompanija "EXPO 2027" pokrenula je postupak nabavke za projektovanje i izgradnju kolektivnih paviljona, kao i njihovo operativno upravljanje i održavanje tokom trajanja specijalizovane izložbe Ekspo 2027.

Kako je navedeno u saopštenju kompanije, predmet nabavke obuhvata sve faze realizacije kolektivnih paviljona od projektovanja, izgradnje i opremanja, do operativnog upravljanja, održavanja i demontaže nakon završetka izložbe. Rok za podnošenje ponuda je 3. jul, a ugovor će biti dodeljen na osnovu kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, uz ocenjivanje cene, iskustva ponuđača, metodologije realizacije i kvaliteta predloženog konceptualnog rešenja. Kolektivni
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