Simić: Po preliminarnim rezultatima Srpska lista osvojila svih deset mandata na izborima na Kosovu

Radio sto plus pre 1 dan
Simić: Po preliminarnim rezultatima Srpska lista osvojila svih deset mandata na izborima na Kosovu

On je u uključjenju za televiziju Pink precizirao da je po preliminarnim rezultatima iz srpskih sredina na Kosovu, Srpska lista osvojila 42.166 glasova. “To je više nego na prethodnim izborima a na današnjim, čak 13 puta više nego što je osvojila stranka Nenada Rašića”, kazao je Simić.

Zahvalio je Srbima što su podržali Srpsku listu i u uslovima kada su, kako je rekao trpeli razne pritiske i bili hapšeni i malteretirani. Prema njegoviima, po tim prelinarnim podacima Srpskoj listi koja ima podršku zvaničnog Beograda je pripalo i svih za Srbe deset grantovanih mandata u Skupštini Kosova. Simić je Rašića nazvao “(Kurijevim (premijer Kosova Aljin Kurti) miljenikom” te ustvrdio da mu se sada daju glasovi u sredinama gde Srbi ne živi ili ih ima
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