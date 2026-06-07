Finale Rolan Garosa – Koboli odmah zapretio u četvrtom setu, Zverev izgubio servis gem

RTS pre 28 minuta
Finale Rolan Garosa – Koboli odmah zapretio u četvrtom setu, Zverev izgubio servis gem

Nemački teniser Aleksander Zverev i Italijan Flavio Koboli igraju u finalu Rolan Garosa. Tok meča pratite na našem portalu. Obojica tenisera bore se za svoj prvi grend slem trofej u karijeri. Trenutno je 2:1 u setovima u korist Zvereva.

Zverev zaigrao ozbiljno - 6:1, 4:6, 6:4, 1:2 Petim asom Zverev dolazi do prvog gema u četvrtom setu kojim je smanjio zaostatak. Koboli potvrdio brejk prednosti - 6:1, 4:6, 6:4, 0:2 Koboli kažnjava svaki propust u kretnji Zvereva i zbog toga je došao do prednosti u četvrtom setu. Posle pet minuta igre Koboli vodi - 6:1, 4:6, 6:4, 0:1 Na startu četvrtog seta Koboli je stvorio dve brejk prilike i prvu je iskoristio. Ovo je verovatno najlošiji servis gem Nemca u
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